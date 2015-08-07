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    Экс-гендир «Анжи»: «Шатов способен заиграть где угодно»

    Бывший генеральный директор махачкалинского «Анжи» Герман Чистяков раскрыл некоторые детали переезда в Дагестан Олега Шатова, когда тот перешел из екатеринбургского «Урала».

    «В истории с его переходом в «Анжи» решающим фактором оказались не деньги. ЦСКА – топ-клуб. Логично напирающий в переговорах с юношей из первой лиги на то, что тот должен гордиться шансом попасть в такую команду. «Анжи» – только строился. И мы, молодые, борзые, вели себя иначе. Окружали игрока максимальным комфортом, складывая из маленьких пазлов большую картину. Повлияло на Шатова и присутствие в «Анжи» таких личностей, как Самуэль Это’О, Роберто Карлос. Они тепло его приняли, подсказывали, направляли. Для 22-летнего парня – бесценный опыт.
    Герман Ткаченко сказал, что «Анжи» купил Шатова за миллион, а продал более чем в семь раз дороже? Я к тому времени уже покинул клуб, цифр не знаю. Но не верить Ткаченко нет оснований. Между прочим, на transfermarkt.de. Шатов сегодня оценивается в 7 миллионов фунтов. Что ж, «Зенит» не прогадал. Кстати, других претендентов тогда на Шатова, по-моему, не было. Первый гол за «Урал» в ФНЛ Шатов забил в ворота «Анжи». Первый гол за «Анжи» в премьер-лиге – «Зениту». Надо проанализировать, кому Олег впервые забил в еврокубках – и станет ясно, в какой стране продолжит карьеру после «Зенита». Если серьезно, Шатов способен заиграть где угодно. Разве что в Англии не всякая команда подойдет. Но в «Арсенале» не затерялся бы точно», – поделился мнением Чистяков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2015 08:29
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