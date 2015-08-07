Билич: «Уверен, что «Вест Хэм» хорошо выступит в АПЛ»

Главный тренер английского «Вест Хэма» Славен Билич поделился комментариями после вылета своей команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы от албанской «Астры».

«В начале мы выглядели неплохо, что позволило забить быстрый мяч. Затем пропустили, и контроль был упущен. Я ощущал, что соперники нервничают и предвосхищал еще голы в нашем исполнении. Мы разочарованы, что покидаем турнир. Хотя наши молодые игроки получили неплохой опыт. Впереди у нас АПЛ, где, уверен, выступим хорошо», – заявил хорват.