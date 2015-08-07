Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Семин: «Горжусь, что всегда находил с игроками общий язык»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин, неделю назад проведший 500-й матч в чемпионате России, рассказал, чем он больше всего гордиться в своей карьере.

    «500 матчей – хорошая цифра. Почти как прожитая жизнь. И каждый из этих матчей был для меня важным. Но считаю, что мне еще рано жить воспоминаниями. Назад не оборачиваюсь, смотрю только вперед, живу не прошедшими, а предстоящими играми. И про юбилей не знал. Раз уж напомнили, должен, наверное, назвать какие-то вехи. Но прежде чем это сделать, хочу подвести самый приятный для меня итог этих 500 матчей. Заключается он в том, что всегда находил и нахожу общий язык с футболистами. С кем-то из них случались, конечно, локальные конфликты, но горжусь тем, что и по прошествии времени мы можем честно смотреть в глаза друг другу. С руководителями не всегда получалось такое взаимопонимание. А вот с болельщиками, особенно «Локомотива», оно у нас до сих пор. Я это ценю как личное завоевание, ведь мы играем для людей», – заверил специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.08.2015 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694997458
    numo438076
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+