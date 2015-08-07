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    Стали известны соперники сборной России на юношеском ЧМ

    В чилийском Сантьяго состоялась жеребьевка группового этапа юношеского Чемпионата мира по футболу — 2015. Квартеты получились следующими. Возраст участвующих игроков не должен превышать 17-и лет.

    Группа A: Чили, Хорватия, Нигерия, США.
    Группа B: Англия, Гвинея, Бразилия, Южная Корея.
    Группа C: Австралия, Германия, Мексика, Аргентина.
    Группа D: Бельгия, Мали, Гондурас, Эквадор.
    Группа E: ЮАР, Коста-Рика, Северная Корея, Россия.
    Группа F: Новая Зеландия, Франция, Сирия, Парагвай.
    Турнир начнется 17-го октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 06:28
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    Комментарии (5)
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    НскМужик
    1438919781
    Второе место точно наше, так что нормально. Опять группа халявная.
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    GINSTOP
    1438925184
    Пройдут ))))
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    mdu86
    1438927106
    Группа проходимая, нужно выходить с первого места. А группа С - группа "смерти"
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    Кукуха
    1438932255
    Ничего сложного, пройдут на одном дыхании!
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    ologreds
    1694997458
    numo438064
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