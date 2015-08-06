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    Дышеков: «Базелюк — забивной нападающий»

    Главный тренер калининградской «Балтики» Хазрет Дышеков поделился мнением о пополнении своей команды в лице нападающего московского ЦСКА Константина Базелюка.

    «Этим вопросом занималось руководство клуба. Я поддержал. Правда, нам сейчас закрыли заявку… Но надеемся, что всe разрешится. Мы искали хорошего нападающего и в лице Базелюка, надеюсь, такого получим. Не смущало ли, что Базелюк не заиграл в московском «Торпедо», а летом так и не сумел трудоустроиться РФПЛ? Мы на это не обращали внимания — в других клубах свои принципы и требования. Остановились на Базелюке. Он забивной, это самое главное. Хорош на «втором этаже», может обострить», – сказал наставник.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.08.2015 17:15
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    3eмлянин
    1438870790
    повезло с ним
    Ответить
    Genario
    1438872289
    Удачи!
    Ответить
    VIPded
    1438873569
    Постарайтесь парня раскрутить в форварда хорошего!
    Ответить
    cska-62
    1438873981
    Ждём русского Герда Мюллера или Гарри Линекера! И побыстрее! ЧМ-2018 на носу!
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    Mi6
    1438880399
    Хороший выбор!
    Ответить
    каа
    1438884896
    Ну он явно не хуже Странберга...((( какой резон его в аренду отправлять а того держать?!
    Ответить
    астраханец
    1438949582
    Хазрет толковый тренер, умеет из гуано конфетку делать. По крайней мере к его команд всегда был характер и воля
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    ologreds
    1694997462
    numo438011
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