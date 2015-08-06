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    • Генич: «Слава богу, руководство не подталкивает меня к работе на конном канале»

    Генич: «Слава богу, руководство не подталкивает меня к работе на конном канале»

    Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что не следит за другими видами спорта, так как ему хватает футбола.

    – Вы следите за другими видами спорта? Хотели бы комментировать что-то кроме футбола?
    – Этот вопрос я себе часто задаю, – отметил Генич. – Я не могу сказать, что слежу за другими видами спорта. По крайней мере, я не захожу специально на разные спортивные порталы, чтобы почитать ленту новостей, связанную с баскетболом или хоккеем. Разве что в «Твиттере» что-то попадется. В целом же набор информации поверхностный, мне достаточно футбола. Поэтому я все-таки себя полностью не могу отнести к спортивному журналисту. Лучше я буду компетентен и интересен в футбольной тематике, чем буду распыляться. Также не могу сказать, что мне было бы интересно работать как комментатор где-то еще. Вот мы, например, открыли сейчас конный канал, и я не могу сказать, что мне интересно там комментировать. Слава богу, руководство к этому не подталкивает. Хотя хоккей вот, например, смотрю с удовольствием, особенно плей-офф КХЛ.
    Полностью интервью с Константином Геничем можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2015 17:13
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    Комментарии (5)
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    3eмлянин
    1438870857
    Значит еж ли у кого из коллег голос сядет, на подмогу не подстрахует :~))
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    AlexKane
    1438871047
    Конный канал)
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    AK--47
    1438874003
    На конный канал других подыщут))
    Ответить
    серИт
    1438874890
    цска чтоль
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    ologreds
    1694997463
    numo438010
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