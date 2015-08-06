Генич: «Слава богу, руководство не подталкивает меня к работе на конном канале»

Спортивный комментатор Константин Генич в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал, что не следит за другими видами спорта, так как ему хватает футбола.





– Вы следите за другими видами спорта? Хотели бы комментировать что-то кроме футбола?



– Этот вопрос я себе часто задаю, – отметил Генич. – Я не могу сказать, что слежу за другими видами спорта. По крайней мере, я не захожу специально на разные спортивные порталы, чтобы почитать ленту новостей, связанную с баскетболом или хоккеем. Разве что в «Твиттере» что-то попадется. В целом же набор информации поверхностный, мне достаточно футбола. Поэтому я все-таки себя полностью не могу отнести к спортивному журналисту. Лучше я буду компетентен и интересен в футбольной тематике, чем буду распыляться. Также не могу сказать, что мне было бы интересно работать как комментатор где-то еще. Вот мы, например, открыли сейчас конный канал, и я не могу сказать, что мне интересно там комментировать. Слава богу, руководство к этому не подталкивает. Хотя хоккей вот, например, смотрю с удовольствием, особенно плей-офф КХЛ.

