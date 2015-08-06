Гранквист: « Имеем хороший задел, будем сражаться за победу»

Капитан «Краснодара» Андреас Гранквист поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Слована».



«Как мы увидели в «Краснодаре», «Слован» играет очень компактно, защищается всей командой и использует контратаки. – Я думаю, капитан нашего соперника Милинкович представляет для нас наибольшую угрозу. Он опасен при стандартах и может отдать хороший завершающий пас. Поэтому против него нужно играть очень аккуратно.



Мы имеем хороший задел после домашней встречи и приехали в Братиславу играть в наш футбол, сражаться за победу», – сказал Гранквист на пресс-конференции.