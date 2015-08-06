Аршавин: «Я скептически отношусь к русским тренерам»

Нападающий краснодарской «Кубани« Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к русским тренерам.



«Я скептически отношусь к русским тренерам. Все русские тренеры, которых я видел и с которыми работал, трусили, боялись соперника. А игрок всегда чувствует, когда тренер боится: это видно по заменам, по установке на игру.



Вот Адвокат – не боится. Единственный раз Адвокат не то, что струсил, но захотел сыграть наверняка, – это когда мы 1-1 сыграли с «Баварией». Выходим на тренировку, он сразу даeт игру 11 на 11. А так как я вылетел из-за дисквалификации, он поставил одну команду 4-4-2, которая по составу должна была играть, против 4-3-3. Я подошел к Толе Тимощуку, который тогда капитаном был: «Тима, скажи, что не надо так играть, поговори с ним».



Ну и не только я, видимо, обратился. Потому что 4-4-2 – это мы уже отмучились. И лучше играть в свой футбол по схеме 4-3-3, даже если один игрок вылетел из схемы, и проиграть, чем подстроиться и всe равно проиграть. Я до сих пор так считаю», – сказал Аршавин.