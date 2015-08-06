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    Аршавин: «Я скептически отношусь к русским тренерам»

    Нападающий краснодарской «Кубани« Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к русским тренерам.

    «Я скептически отношусь к русским тренерам. Все русские тренеры, которых я видел и с которыми работал, трусили, боялись соперника. А игрок всегда чувствует, когда тренер боится: это видно по заменам, по установке на игру.


    Вот Адвокат – не боится. Единственный раз Адвокат не то, что струсил, но захотел сыграть наверняка, – это когда мы 1-1 сыграли с «Баварией». Выходим на тренировку, он сразу даeт игру 11 на 11. А так как я вылетел из-за дисквалификации, он поставил одну команду 4-4-2, которая по составу должна была играть, против 4-3-3. Я подошел к Толе Тимощуку, который тогда капитаном был: «Тима, скажи, что не надо так играть, поговори с ним».

    Ну и не только я, видимо, обратился. Потому что 4-4-2 – это мы уже отмучились. И лучше играть в свой футбол по схеме 4-3-3, даже если один игрок вылетел из схемы, и проиграть, чем подстроиться и всe равно проиграть. Я до сих пор так считаю», – сказал Аршавин.

    Источник: «Советский спорт»

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    06.08.2015 10:40
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    Комментарии (25)
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    3eмлянин
    1438866054
    По тем немногим с кем работал обобщил на Всех - не правильно это, да и время не стоит на месте :~)) Достаточно Адвоката и того с кем тама Он работал ещё :~))
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    moment of Glory
    1438868085
    Пиз..ть, не мешки воротить.
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    343443
    1438868319
    аршавину нужно как то к себе внимание приковать.вот и трепит языком и своё и чужое
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    BorisoW
    1438870272
    Российские тренеры: "Мы скептически относимся к Аршавину"...
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    гууд
    1438871134
    Чипсы иди ешь
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    Каратель
    1438871272
    это когда это игрок мог с тренером говорить как играть команде?зазвездился по ходу не на шутку,до сих пор не отпускает
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    Alex_SH
    1438873836
    как бы он вторым Мостовым не стал...
    Ответить
    Butchеr
    1438881260
    Забрало рыцерю с Невы стоило бы закрыть!
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    Jeber
    1438884852
    Да ну, врет он всё (судя по комментариям). Российские тренеры - самые лучшие, выигрывают всё подряд.
    Ответить
    ologreds
    1694997466
    numo437969
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