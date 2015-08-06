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    • Главный тренер «Ворсклы»: «Мы очень хотели, хотим и будем хотеть пройти «Жилину»

    Главный тренер «Ворсклы»: «Мы очень хотели, хотим и будем хотеть пройти «Жилину»

    Главный тренер полтавской «Ворсклы» Василий Сачко поделился ожиданиями от ответного матча своей команды против словацкой «Жилины» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы, который состоится сегодня в Полтаве. Напомним, первая встреча соперника завершилась поражением украинской команды со счетом 0:2.

    «После каждой игры мы делаем выводы. И первая игра с „Жилиной“ не исключение. В Словакии первый тайм действительно был провальным. Но речь не идет о недооценке соперника. Каждый игрок знал, что делать. Видимо, или испугались, или нервничали так, что провалили первый тайм. На сегодняшний день получается так, что мы дали фору этой команде. Теперь будем пытаться это исправить.

    Мы никого не боимся, но не будем делать громких заявлений. Нужно выходить на поле и делать то, что мы умеем. Мне очень неприятно за первый тайм игры в Словакии. Во втором собрались и играли по-другому. То, что мы в четверг будем стараться, мы можем гарантировать.
    Настроение у нас и у всей команды боевое. Все понимают ситуацию, в которой мы оказались. Мы очень хотели, хотим и будем хотеть пройти дальше. Не то, что разговоров, даже мыслей таких нет, что мы уже проиграли! Мы знаем, что будет тяжело, но я гарантирую то, что и „Жилине“ будет очень тяжело. Даже мыслей нет о том, что мы проиграли, проиграем или смирились с этим, несмотря на фору «Жилины» в 2:0
    Против нас выйдет хорошая, быстрая, молодая команда. Мы знаем, как с ними играть. Но, в первую очередь, именно мы должны играть по-другому — не так, как это было в первом матче», – сказал Сачко.

    Источник: ФК «Ворскла»

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    06.08.2015 08:53
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