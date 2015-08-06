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    Моуринью: «Коста пока не готов»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассказал, что ведущий нападающий «аристократов» Диего Коста имеет проблемы со здоровьем и пропустит старт сезона

    «Коста пока что не готов. И это не очень-то хорошо ни дня него, ни для меня. Честно говоря, всe это вызывает беспокойство. Если ваш игрок не может закончить прошлый сезон, а потом и пропускает старт нового, радоваться, естественно, нечему.
    Парень старается, но у него были проблемы в игре с «Барселоной». Снимки не показали никаких повреждений, так что на следующий день Диего снова вышел на тренировку, но спустя день опять почувствовал дискомфорт. За 24 часа до Суперкубка Англии мы не знали, сможет ли он сыграть.
    Я не хочу рисковать своей репутацией снова. Перед прошлыми выходными вы спрашивали меня, готов ли игрок, и я сказал, что да. Но он не был готов. Так что я не буду рисковать и даже на пресс-конференции в пятницу скажу вам, что не знаю ничего по поводу Косты», – сказал Моуриньо.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2015 08:34
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