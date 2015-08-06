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    Луческу: « В некоторой степени нам повезло»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал о победе над «Фенербахче» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Специалист отметил силу соперника и сказал, что в некоторых моментах его команде повезло.


    «Была тяжелая игра – как я и ожидал. Играли против сильной команды. Но обыграли ее, прошли дальше. В некоторой степени нам повезло, потому что хорошо играл Пятов, выручал нас. Наши соперники тоже имели несколько моментов, но чувствовали очень большое давление. Впрочем, хочу их отметить, потому что они сыграли хорошо. И мы действовали внимательно в защите, и удачно играли в атаке. Жаль, конечно, что одна команда из этой пары вылетела. Потому что это достойные команды. Еще раз отмечу игру «Фенербахче» – сказал Луческу.

    Источник: UA-Футбол

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    06.08.2015 07:27
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