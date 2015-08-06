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    Зденек Щасны: «Я возмущен судейством»

    Главный тренер «Спарты» Зденек Щасны рассказал о причинах поражения своей команды в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА. Тренр отметил, что не смотря на неудачу гордится своими игроками.
    «Мы начали фантастически. Шли постоянно вперед, атаковали, как мы и хотели. К сожалению, мы пропустили, а потом в начале второго тайма пропустили еще раз, хотя держали игру под контролем. Мы допустили ошибку, хотя было бы наивно думать, что в матче с таким сильным соперником мы не будем допускать ошибок. Второй гол мы проспали.

    Лафата попал в штангу, а затем судья не поставил пенальти. Я возмущен судейством, поскольку уверен, что решения арбитра сильно повлияли на исход матча. Это касается и удаления Матейовски, который должен был оставаться на поле. Конечно, мы расстроены, потому что есть чувство недосказанности. Мы могли пройти дальше.

    Впрочем, мы играли против команды, которая шесть лет играет вместе одним составом. И мы сыграли с ними на равных. Поэтому мы испытываем горечь из-за поражения, но я горжусь своими игроками и тем, как они сражались», – сказал Щасны.

    Источник: ФК «Спарта»

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    06.08.2015 06:54
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    Комментарии (3)
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    sour12
    1438855843
    конечно возмущён в первом матче можно было бить шипами по голове не однократно безнаказанно каждый фол хватать руками и грубить много, а сейчас мало того что карточки дают за не спортивное поведение так ещё я играю намеренно перед судьёй в кость шипами видя что Фернандес убирает ноги, а я не убираю и специально шипами пытаюсь травму нанести, мне за это красную карточку????за что ведь везде можно шипами прямой ногой на всей скорости ломать кости !!!!
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    sour12
    1438856066
    ахахаха пенальти не поставил тогда против мусы можно было 2ва пенальти ставить его часто в штрафной толкали в спину и он падал и ничего ))))))))) жалкая команда спарта которая может только грубо играть и физикой пытаться давить, только сил хватает на 40-60 минут....против любого гранда за матч получали бы по 2-3 красные, т.к. никто бы не дал так грубо играть против месси или нэймара.
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    ologreds
    1694997466
    numo437951
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