Луческу: «Фенербахче» тоже был достоин прохода дальше»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу поделился мыслями после ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого «Фенербахче» (3:0).

«Очень сложная игра, как я вчера и говорил. Играли против очень сильной команды, обыграли – и прошли дальше. В какой-то мере нам даже повезло. Сегодня в очень хорошем состоянии был Андрей Пятов. У наших соперников было несколько моментов. 3:0 – очень удовлетворительный счет, но он не совсем отображает то, что происходило на поле. «Фенербахче» тоже сыграло очень хорошо. В этот раз везение было на нашей стороне. Мы очень внимательно играли в обороне. Очень хорошая игра наших полузащитников. Жаль, что одна команда вылетела, а другая пошла дальше. Команды достойные. Еще раз отмечаю игру нашего соперника», – сказал румын.