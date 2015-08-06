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Ловчев: «Акинфеев перестал выручать»

6 августа 2015, 00:27
8

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3) поделился мнением об игре голкипера россиян Игоря Акинфеева.

«Все-таки удар на ЧМ-2014 по Игорю, когда он неудачно отыграл групповой турнир, был очень силен. С того момента играть он стал не могу сказать, что неуверенно – правильно сказать, что Акинфеев не выручает. А тут еще и пустил второй гол – вратарь такого уровня обязан реагировать иначе. Допускаю, что пусть Акинфеев и говорит, что не следит за своими сериями, но под 30 матчей подряд, в которых он пропускает – это все равно тяжко, в мозгу свербит. И конечно, какого бы уровня вратарь ни был, надо давать эмоциональную разрядку. Игорю 29 лет, но играет-то он с 16-ти без перерывов, если только на травмы выбывал. Надо давать ротацию, потому что сейчас сразу и не вспомнить, есть ли в ЦСКА вообще второй вратарь», - заявил Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (8)
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roman230582
1438812576
Ему уже 29, быстро время летит
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Real chempion
1438812796
Да, видно было, что во 2-м голе мог выручить...
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Диктор
1438812869
Пора отстранить от игр за сборную
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"-cska-"
1438813740
Акинфеев самый лучший. И не надо наговаривать на него.
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Damon
1438840388
Игорь стал вратарём сборной и типа лучший только бла одаря защите. Играй он в Тулу или Перми, никто бы о нём не говорил. Да и человек не особо, один гонор
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JevgeniN
1438842667
Ребят, посмотрите оба гола а так же ВСЕ прострелы с левого фланга. Игроь занимал заведомо не верное место и вынужден был 2-5 шагов в лево делать. Вот она главная беда пропущенных им голов. Защита сб России но коментс!
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Krasnodar 123
1438856828
Ловкач
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kidd-75
1438863630
Он выручал когда-то?
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