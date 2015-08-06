Ловчев: «Акинфеев перестал выручать»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3) поделился мнением об игре голкипера россиян Игоря Акинфеева.

«Все-таки удар на ЧМ-2014 по Игорю, когда он неудачно отыграл групповой турнир, был очень силен. С того момента играть он стал не могу сказать, что неуверенно – правильно сказать, что Акинфеев не выручает. А тут еще и пустил второй гол – вратарь такого уровня обязан реагировать иначе. Допускаю, что пусть Акинфеев и говорит, что не следит за своими сериями, но под 30 матчей подряд, в которых он пропускает – это все равно тяжко, в мозгу свербит. И конечно, какого бы уровня вратарь ни был, надо давать эмоциональную разрядку. Игорю 29 лет, но играет-то он с 16-ти без перерывов, если только на травмы выбывал. Надо давать ротацию, потому что сейчас сразу и не вспомнить, есть ли в ЦСКА вообще второй вратарь», - заявил Ловчев.