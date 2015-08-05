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    МКЧ. «Фиорентина» победила «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

    В заключительном матче Международного кубка чемпионов, который развлекал всех любителей футбола на протяжении последнего месяца, встретились английский «Челси» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «пенсионеров», где фортуна им ничуть не благоволила. Победу «фиалкам» принес гол защитника Гонсало, который регулярно попадает в стартовый состав в официальных матчах, но забивает по большим праздникам. Напомним, что уже в течение недели «Челси» предстоит старт в АПЛ.
    5 августа. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж»
    Челси (Англия) – Фиорентина (Италия) – 0:1 (0:1)
    Голы: 0:1 — Гонсало, 34.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 23:56
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Кукуха
    1438808252
    Эта победа придаст фиалкам уверенность, главное, чтобы чересчур не вышли самоуверенными в первых турах Серии А.
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    mdu86
    1438808402
    У Моуриньо депрессия начнется!
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    Viola
    1438808692
    FORZA......FORZA......FORZA VIOLA!!!!! Да, это предсезонка, но победы над барсой и челси придадут нам уверенности. Соуза - молодец!!!!
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    Zetten
    1438808706
    На результаты последних матчей пофигу.Беспокоит готовность команды к сезону,который к слову начинается через пару дней.Защита доверия не вызывает,в атаке полная импотенция,да еще и у Косты опять проблемы с коленом.Чувствую начало чемпа будет тяжелым...
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    Oocarasu_
    1438813657
    Синие плохо выгляд, не помню как было в прошлом сезоне, но проиграть три матча подряд не самым сильным соперникам, кроме пушкарей, как то не похоже на них. Хотя наверное наберут форму 5-6 туров
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    ologreds
    1694997468
    numo437935
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