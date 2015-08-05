МКЧ. «Фиорентина» победила «Челси» на «Стэмфорд Бридж»

В заключительном матче Международного кубка чемпионов, который развлекал всех любителей футбола на протяжении последнего месяца, встретились английский «Челси» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «пенсионеров», где фортуна им ничуть не благоволила. Победу «фиалкам» принес гол защитника Гонсало, который регулярно попадает в стартовый состав в официальных матчах, но забивает по большим праздникам. Напомним, что уже в течение недели «Челси» предстоит старт в АПЛ.



5 августа. Лондон. Стадион «Стэмфорд Бридж»

Челси (Англия) – Фиорентина (Италия) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 — Гонсало, 34.