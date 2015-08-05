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    Лига чемпионов. «Шахтер» разгромил «Фенербахче»

    Донецкий «Шахтер» ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов проводил дома. Хотя Львов домом для «горняков» можно назвать с огромной долей натяжки. Но это не помешало дончанам уверенно победить турецкий «Фенербахче», который летом специально усилился под Лигу чемпионов, потратил на это огромное деньги, но вылетел уже в среду. Гвозди в деревянный ящик для турков забили Александр Гладкий, Дарио Срна и Алекс Тейшейра. Надо отметить, что украинцы не были фаворитами, но солидный еврокубковый опыт помог дружине Мирче Луческу оказаться на коне. Хотя выход «Шахтера» в раунд плей-офф не на руку московскому ЦСКА — теперь «армейцы» не окажутся в числе сеянных при жеребьевке. А это сулит более сильных оппонентов.
    5 августа. Львов. Стадион «Арена-Львов»
    Шахтер (Украина) – Фенербахче (Турция) – 3:0 (1:0)
    Голы: 1:0 – Гладкий, 25; 2:0 – Срна, 65 (с пенальти); 3:0 – Тейшейра, 68.
    Шахтер: Пятов, Шевчук, Ордец (Кучер, 83), Срна, Ракицкий, Степаненко, Фред, Марлос (Коваленко, 87), Тейшейра, Гладкий (Эдуардо, 82), Тайсон.
    Фенербахче: Демирель, Кьяер, Озбайраклы (Топал, 88), Алвеш, Соуза, Диего, Мейлереш (Потук, 78), Эркин, Нани (Стох, 88), Соу, Фернандао.
    Предупреждения: Шевчук, 19; Озбайраклы, 27; Демирель, 64; Кьяер, 84.

    Удаление: Кьяер, 90+3 (вторая ж.к.).
    Судья: Феликс Цвайер (Германия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 23:35
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    Комментарии (43)
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    Raxazara
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    нгш
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    Raxazara
    1438841286
    Счет не должен вводить в заблуждение, тяжелая победа имени Андрея Пятова, кроме мелких огрехов в ключевых эпизодах был безупречен.
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    1438841356
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    AntiClockWise
    1438842559
    Шахтёр силён. Только не понимаю, для кого играет. Донецк уже не считает себя Украиной , а матчи проводит во Львове.
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    SD-Podonok
    1438867570
    Ума палата))))
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    ologreds
    1694997468
    numo437933
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