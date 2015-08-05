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    Василий Березуцкий предлагал Мусе назвать дочь Василисой

    Защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий поделился мыслями после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (3:2).

    «Работаем над привлечением болельщиков к футболу. Нужна была небольшая драма и хеппи-энд, что мы, в принципе, и получили. А если серьезно, не попали в игру. «Спарта» правильно играла. Это неплохая команда, которая хорошо атакует и использует чужие огрехи в обороне. Здорово, что мы проявили командный дух и отыгрались с 0:2. Переломом стал первый гол Ахмеда Мусы. Было бы плохо уйти на перерыв при счете 0:2. А так стало психологически полегче. Африканца, кстати, поздравили очень много раз, вместе выбирали имя для дочери. Я был, как обычно, в своем репертуаре. Предложил назвать дочь Василисой и предложил 10 тысяч долларов. Но, видимо, для нигерийца Василиса – слишком странное имя. Что касается игры Мусы: иногда он не забивает стопроцентные моменты, но компенсирует это тем, что выдумывает и забивает такие голы, когда и момента нет», – сказал игрок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2015 23:18
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    Комментарии (3)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Bonduranty
    1438810093
    Молодцы, успехов дальше. Муса затащил
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    МасСуд
    1438829586
    О олигархи.... чтоб рубануть 10 тыс.баков простому рабочему 2 года пахать надо...
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    ologreds
    1694997468
    numo437931
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