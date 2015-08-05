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    Бубнов: «Судья ошибался в пользу ЦСКА»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлением о судействе в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА (2:3).

    «Судья провел очень слабый матч и не разобрался как минимум в двух важных моментах. Первый — удаление игрока «Спарты», которого не должно было быть, так как оба игрока в том эпизоде шли на мяч с прямыми ногами. К тому же арбитр не заметил, что чех мяча коснулся первым, а значит, нарушал правила Марио Фернандес. Второй — не назначенный пенальти после фола Кирилла Набабкина. В обеих эпизодах судья был рядом с местом событий, но почему-то принял неправильные решения. Поэтому и наставник «Спарты» после финального свистка направился к нему с претензиями. А забей чехи пенальти — и игра могла бы сложиться абсолютно иначе», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    05.08.2015 23:10
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Кукуха
    1438805987
    Бубнов прав, как бы печально это не было(
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    Диктор
    1438806172
    Ну не даром же сам Гинер летал на игру.
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    ZlobaDay
    1438807099
    ой бля, бубен ты очки то одень Саипал
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    Viktor41
    1438807324
    Александр, вы, наверное, либерал. Они всегда осуждают своих и славят запад.
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    eaguar
    1438807986
    Бубнов ошибается с ТТД . Судьи ошибаются с ЦСКА . Все логично и относительно , однако .
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    Viola
    1438809200
    кони прошли и молодцы!!! А буба пусть удавится....
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    Chuyskiy Spartanec
    1438830542
    Судья реально, за уши тащил мулов, в следующую стадию...
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    SHMEL
    1438835569
    Обхезался ты сашоК со своим прогнозом в очередной раз...Горе специалист.
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    ologreds
    1694997468
    numo437930
    Ответить
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