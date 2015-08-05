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    Рондон, вероятно, покинет «Зенит»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон отсутствовал на последней тренировке команды. По информации источника, футболист отправился на переговоры со своим новым работодателем, который пока неизвестен. По всей видимости, в скором времени будет объявлено о трансфере венесуэльца. Отметим, что в последних играх южноамериканец находился на скамейке запасных, а на поле был россиянин Артем Дзюба.

    В случае ухода Рондона, «Зенит» будет располагать только одним центрфорвардом — Дзюбой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.08.2015 20:11
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    Комментарии (15)
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    NikGP
    1438800268
    Дзюба нормальный игрок, но уровень лиги чемпионов он не потянет. С уходом Рондона, нападение Зенита значительно ослабнет.
    Ответить
    NikGP
    1438800360
    Дзюба нормальный игрок, но уровень Лиги Чемпионов о не потянет. С уходом Рондона, нападение Зенита сильно ослабнет.
    Ответить
    Кукуха
    1438801353
    Жаль, пусть не архи важный, но без него Зениту будет сложнее.
    Ответить
    Garrincha58
    1438802267
    хорошая новость
    Ответить
    Viola
    1438803238
    мутко рулит
    Ответить
    Viola
    1438804078
    похеру на рфпл....но происходят вещи, несущие урон футболу....россии.....спасибо путину за весь этот бред....уничтожение продуктов на границе....захват крыма....сталинизм наступает!!!!
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    рус фан
    1438818877
    Сначала пусть найдутся те кто заплатит за Рондона 15 млн, а дешевле думаю отдавать не стоит.
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    Зенит 2015
    1438819052
    Неужели трудно его держать в команде и выпускать играть, когда это требуется, не нарушая лимит? Можно же ведь игроками других линий манипулировать.
    Ответить
    Krasnodar 123
    1438876187
    И ПУСТЬ КАНАЕТ!
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    ologreds
    1694997468
    numo437914
    Ответить
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