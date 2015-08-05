Рондон, вероятно, покинет «Зенит»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Хосе Саломон Рондон отсутствовал на последней тренировке команды. По информации источника, футболист отправился на переговоры со своим новым работодателем, который пока неизвестен. По всей видимости, в скором времени будет объявлено о трансфере венесуэльца. Отметим, что в последних играх южноамериканец находился на скамейке запасных, а на поле был россиянин Артем Дзюба.

В случае ухода Рондона, «Зенит» будет располагать только одним центрфорвардом — Дзюбой.