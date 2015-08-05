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    «Кристал Пэлас» подписал Сако

    Экс-полузащитник «Вулверхэмптона» Бакари Сако стал игроком «Кристал Пэласа».
    Футболист перешел в лондонский клуб на правах свободного агента. Сообщается, что контракт с 27-летним хавбеком рассчитан на три года.

    Источник: ФК «Кристал Пэлас»

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    05.08.2015 15:49
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    Комментарии (4)
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    AK--47
    1438781062
    Текучка кадров как в командах нижней части турнирной таблицы, так и разных лиг очень распространена, что в России, что в других странах в том числе и в Англии.
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    Coach Sam
    1438781286
    Кристал Пэлас отличный состав в этом сезоне собрали , я до сих пор верю что они и Вест Хем должны весь сезон около ЛЧ зоны быть и даже за нее бороться !
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    dzvinka
    1438791864
    и тренер у них отличный,как мне кажется.
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    ologreds
    1694997470
    numo437892
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