ЦСКА будет ловить соперника на контратаках, уверен Попов

«Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание к первом поединке. «Спарта» будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать. Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата», отметил Попов.