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    ЦСКА будет ловить соперника на контратаках, уверен Попов

    Известный в прошлом защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» накануне ответного матча ЦСКА со «Спартой» в 3-ем квалификационном раунде Лиги чемпионов рассказал, как красно-синие будут добиваться успеха.
    «Очень сильно соперник поверил в свои силы, ведь смог почти без труда отыграть отставание к первом поединке. «Спарта» будет настроена на атаку, тем более перед родными трибунами. Мне кажется, что для ЦСКА это станет лишь дополнительным плюсом, ведь у них хорошо получается контратаковать. Надеюсь, что ЦСКА выиграет со счетом 2:0. Уверен, что нашей команде по силам добиться данного результата», отметил Попов.
    Полное интервью Попова можно прочитать по этой ссылке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2015 14:42
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    Комментарии (5)
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    Real chempion
    1438776235
    Очень спорно. Здесь надо спросить: А кому нужно забивать \"коням\" нашим или чехам?) Так что, как-раз Спарта наоборот может 2-м номером сыграть и ловить наших на контр-атаках.
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    AK--47
    1438781530
    Ему лучше знать.Футболисты и тренера не всегда, но часто лучше разбираются в футболе, так как знакомы с спецификой футбола с его особенностями.
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    VIPded
    1438781591
    Не, 1-2 будет...)))
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    ren888888
    1438790287
    Сиэска это нубофутболеры высшей гильдии и позор России!
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    ologreds
    1694997470
    numo437886
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