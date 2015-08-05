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    Алвес забрал себе номер Хави в «Барсе»

    Стали известны игровые номера футболистов «Барселоны» на сезон 2015/2016, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

    Бразильский защитник Даниэль Алвес сменил номер с 22-го на 6-ой, который ранее носил ветеран сине-гранатовых Хави. По окончании минувшего сезона испанец покинул «Барселону», перейдя в «Аль-Садд».

    Новички команды полузащитни Арда Туран и защитник Алекс Видаль пока остаются без номеров, поскольку не могут быть заявлены клубом до января 2016 года, остальные игроки «Барсы» менять номера не стали.
    Напомним, что Алвес носил 22-ой номер в честь бывшего защитника «Барселоны» Эрика Абидаля.

    Источник: ФК «Барселона»

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    05.08.2015 13:30
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    mdu86
    1438771413
    Туран и Видаль не будут играть до января что ли, раз нельзя заявлять?
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    AleXXX 88
    1438773370
    А что они без практики игровой будут?6 номер,не привычно
    Ответить
    футболист в отставке
    1438774241
    Не вижу смысла менять номера, но я думаю Алвес на это имеет право.
    Ответить
    Костя-ФК Барселона
    1438774954
    Теперь будет носить шестой номер в честь Хави
    Ответить
    95kg
    1438776989
    Пришел и играл сразу под номером 20, затем сменил на 2, после чего в честь друга на 22, и наконец номер 6! парниша 4 раз номер меняет!
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    AK--47
    1438781937
    Могли и другому дать.Хотя Алвес многое сделал для клуба
    Ответить
    барса...
    1438782887
    лучше 22 чем 6 он же заштник
    Ответить
    ologreds
    1694997472
    numo437878
    Ответить
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