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    • Алдонин: «Если ЦСКА создаст впереди много остроты, «Спарта» вряд ли выстоит»

    Алдонин: «Если ЦСКА создаст впереди много остроты, «Спарта» вряд ли выстоит»

    Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА на выезде встретится с чешской «Спартой».

    «Я бы хотел пожелать «армейцам» победы. Надеюсь, что они пробьются в групповой этап. В первом матче меня расстроили действия нашей обороны, но ЦСКА – опытная команда, которая умеет делать выводы, так что я думаю, что сегодня наши защитники будут действовать отлично. Футболисты должны осознать всю ответственность этого матча. Хоть «Спарту» и устроит ничья, я не думаю, что чехи сядут в оборону и будут демонстрировать закрытый футбол. Все будет зависеть от ЦСКА: если игроки создадут много остроты впереди, то «Спарта» вряд ли сможет выстоять», – приводит слова Алдонина Eurofootball.
    Напомним, что первая встреча в Химках завершилась со счетом 2:2.

    Источник: Euro-football.ru

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    05.08.2015 13:11
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    Комментарии (5)
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    ГУБДЕН-05
    1438769900
    Защита у цска дырявая , Акинфеев уже давно уверенность потерял ,ошибаеться часто . сегодня будет лотырея . мой прогноз , хозяева забьют первыми ,но выиграет цска
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    stavr74
    1438776651
    какая красивая фраза ЕСЛИ )))
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    AK--47
    1438782097
    Многие надеются на ЦСКА.
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    ologreds
    1694997472
    numo437876
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