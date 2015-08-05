Алдонин: «Если ЦСКА создаст впереди много остроты, «Спарта» вряд ли выстоит»

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением по поводу ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА на выезде встретится с чешской «Спартой».

«Я бы хотел пожелать «армейцам» победы. Надеюсь, что они пробьются в групповой этап. В первом матче меня расстроили действия нашей обороны, но ЦСКА – опытная команда, которая умеет делать выводы, так что я думаю, что сегодня наши защитники будут действовать отлично. Футболисты должны осознать всю ответственность этого матча. Хоть «Спарту» и устроит ничья, я не думаю, что чехи сядут в оборону и будут демонстрировать закрытый футбол. Все будет зависеть от ЦСКА: если игроки создадут много остроты впереди, то «Спарта» вряд ли сможет выстоять», – приводит слова Алдонина Eurofootball.

Напомним, что первая встреча в Химках завершилась со счетом 2:2.