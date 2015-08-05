Йиранек: «Буду держать кулаки за «Спарту»

Защитник «Томи» Мартин Йиранек поделился ожиданиями от предстоящей встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Спартой».



«Разумеется. Буду держать кулаки за «Спарту». Для чешского футбола Лига чемпионов очень важна.



Не ожидал такого результата в первом матче. . Видел первый матч «Спарты» в чемпионате страны, там шла чуть иная игра. В случае с ЦСКА же был действительно открытый футбол, было много пространства для маневра, что сыграло на руку гостям. У «Спарты» получался быстрый выход из обороны в атаку, в итоге удалось добиться хорошего результата.



Я бы не сказал, что «Спарта» будет теперь фаворитом противостояния. По сути, отыгран только первый тайм. Небольшое преимущество у чешской команды есть, но в ответной встрече будет тяжело. Не назвал бы кого-либо фаворитом», – сказал Йиранек