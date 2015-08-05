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    Бубнов: «Видели, с какими песнями Игнашевич улетал?»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между ЦСКА и «Спартой.

    «ЦСКА оптимизма не внушает, и фаворитом является «Спарта». ЦСКА позволяет создавать у своих ворот слишком много моментов. Видели, как на замахах убирали Игнашевича, с какими песнями он там улетал? А оборона считается стабильной. И самое главное – нет нападающих. Но 2:2 это не приговор. Это же не значит, что ЦСКА проиграет обязательно.

    Обратите внимание на оценку игру тренером «Спарты». Он сказал после первого матча, что слишком многое позволяли сопернику, надо не дать так много создать. ЦСКА должен серьезно готовиться. «Спарта» играла на равных весь матч, нельзя сказать, что чехам подфартило.

    Вернблум сейчас практически третий центральный защитник. Да, он там «убивает», но играет грязно. И он не созидатель, атаку быстро начать не может, отдает назад-поперек. И если начинается прессинг, Еременко в отборе не супер. Просто их не нагружают в чемпионате России. Вышли – и все их болячки сразу вылезли. Говорят, нет замены Игнашевичу… Но сейчас Кобелев выпускает Морозова, и тот играет блестяще! Это говорит о том, что просто не искали новичков, с ними не работали» – сказал Бубнов.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.08.2015 08:48
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    Комментарии (16)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    cska-62
    1438754781
    Морозов - умничка, перспективный защитник, но он сыграл только ОДИН матч! Вот когда он на одном уровне отыграет хотя бы половину сезона, вот тогда можно о чём-то определённо говорить... Вот только с молодыми защитниками такое бывает редко даже в серьёзных европейских клубах.
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    САДЫЧОК
    1438755375
    сыграл он обыкновенно просто гол забил
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    порт
    1438756150
    Чувствуется в Бубнове "патриотизм".
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    VIPded
    1438756565
    Люблю прогнозы Шурика... Обычно не сбываются...)))
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    морозз
    1438756784
    Саня жжёт не по детски!
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    SHMEL
    1438758790
    Странный он, этот псевдонедоэксперт Сашок Бубнов...Пока что большая часть его прогнозов не сбывается,вот бы и сейчас так...
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    DaBomb
    1438762892
    для 'эксперда' Бубнов нормально прогнозит,хоть и умник,на sportboxe есть его статистика,например в 1м туре ЧР он угадал 3и счёта из 8и не считая исходов и тоталов...а для ЦСКА проблема возвращение Лафаты,капитан и главный нап Спарты снова забил в последнем туре(в прошлом сезоне 20 мячей в CZL).по кэфам ЦСКА пока чуть фаворит,но боюсь что Спарта просто возьмёт дисциплиной,которой у неё побольше...
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    i_am_alive
    1438774744
    На самом деле в чём то прав Бубнов...Не мне судить конечно но может быть стоит хотя бы в чемпионате дать шанс Васину например...Всё таки возраст дело такое. Да и Алексей Березуцкий добротный центральный защитник возможно стоит такую пару попробовать...
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    shinnik
    1438774945
    В\"..бал с утра да попутал чем с вечера..
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    ologreds
    1694997472
    numo437853
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