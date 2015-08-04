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    • Тренер «Спарты»: «Если пройдем ЦСКА, сможем дальше ждать любого соперника»

    Тренер «Спарты»: «Если пройдем ЦСКА, сможем дальше ждать любого соперника»

    Главный тренер пражской «Спарты» Зденек Щасны высказал мнение о предстоящем ответном поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА.


    «Я уверен, что ЦСКА будет играть более агрессивно, чем в первой встрече. Армейцы будут использовать высокий прессинг. В Москве наша команда хорошо сыграла в обороне. Если мы пройдем ЦСКА, то сможем с чистой совестью ждать дальше любого соперника. Это противостояние важно для нашего самоощущения».

    Напомним, что первая встреча этих команд завершилась вничью 2:2.

    Источник: ТАСС

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    04.08.2015 21:29
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    Комментарии (5)
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    gezmagomaev
    1438713542
    спартак выйдет в любом случае
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    adebade
    1438713703
    Буду всю игру просить Всевышнего помочь Спарте одолеть этих человеконенавистников.
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    Archi1968
    1438722376
    Спарта ближе к победе чем ЦСКА,но всё покажет игра.Сейчас шансы 50 на 50. Победы-сильнейшему.
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    морозз
    1438722701
    Только победа!
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    ologreds
    1694997476
    numo437817
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