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    ЦСКА могут исключить из Лиги чемпионов, считает Бабаев

    Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правонарушения болельщиков в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Спартой» могут оставить коллектив без еврокубков.

    – Для болельщиков ЦСКА это первый разрешенный выезд после дисквалификации клуба из-за скандальных событий в гостевом матче с «Ромой» годичной давности. Ваши ожидания?
    – Хочется верить, что обойдется без провокаций и нарушений общественного порядка, – отметил руководитель красно-синих. – Не стоит лишний раз напоминать, в каком сейчас положении находится клуб. На нас лежит условное наказание – оно продолжает действовать. Это очень серьезно! И любое нарушение, не говоря уже про действия расистского или шовинистического характера, незамедлительно повлекут самые жесткие меры. Речь об исключении команды из турнира...
    Надеюсь, этого не случится. Мы встречались с лидерами фанатских объединений. Были получены определенные гарантии. На домашнем матче со «Спартой» ребята в целом вели себя нормально, за исключением одного баннера. Мы довольны тем, как команду поддерживали на той игре. К сожалению, нельзя не упомянуть недавний матч чемпионата России с «Анжи»... Увы, все это звенья одной цепи. И ФИФА, и FARE отслеживают все игры, а не только в еврокубках. И делают определенные выводы.
    Нам очень нужна поддержка болельщиков. Предстоит непростая игра. Нам нужно побеждать. Хочется, чтобы болельщики действительно стали тем самым 12-м игроком. И чтобы помимо активной поддержки проявили понимание к ситуации, вели себя сдержанно – и не позволили неспортивными методами лишить команду места в самом престижном европейском турнире.
    – А вы не опасаетесь провокаций со стороны чехов? Никто не снимает с фанатов ЦСКА вины за произошедшее в Риме, однако все тогда признавали, что там имели место и провокационные действия со стороны итальянцев.
    – Да, это правда. Но мы сейчас в такой ситуации, что не имеем права реагировать на провокации. Эта тема тоже обсуждалась с болельщиками. Приоритеты ясны: сначала интересы команды, за которую мы все болеем, и лишь затем амбиции и эмоции в ответ на возможные провокации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2015 16:34
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Небомбардир
    1438696787
    Верной дорогой идут.... товарищи!
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    ФК Зенит всея Руси
    1438699161
    ЦСКА, пожалуйста, сдержитесь! Считайте что за вами охотятся; возможно что и с провокациями.
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    Кукуха
    1438701353
    Болельщикам нужно одуматься! И так шансов в еврокубках мало, так и на команду меньше может стать(
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    Аvi-8
    1438702246
    Фанаты в России скатились до уровня одечалых дикарей!
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438703492
    беда с фанатами
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    trimetil
    1438703593
    Хотелось бы конечно, что бы ЦСКА прошел дальше, но я думаю чехи все таки упрутся и могут на ноль сыграть. Нет нападающих у коней...
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    Bobus
    1438705407
    кругом провокаторы
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    loko-the_best
    1438705481
    Был на фанатском секторе коней, друзья за ЦСКА болеют, а билеты на фанатский сектор были самые дешевые) Такие неадекватные фаны) Им лишь бы кого-то [ Соблюдайте правила]. Кричали бы свои кричалки да песни про ЦСКА, зачем других то трогать.
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    adebade
    1438713245
    Удачи чехам и красивой провокации!
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    ologreds
    1694997478
    numo437784
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