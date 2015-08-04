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    Букия не смог закрепиться в «Кубани»

    Главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев сообщил, что в команду вернулся полузащитник Темури Букия, который находился на просмотре в краснодарской «Кубани».

    «Мы Темури ждали. У него не получилось оказаться в«Кубани». Он, как каждый молодой футболист, хочет играть в Премьер-лиге, и это стремление надо только приветствовать. Этот шаг нужно делать вовремя. Он сказал, что был подписан контракт, выдан номер, но смена руководства не дала ему оказаться игроком премьер-лиги. Надеюсь, у нас есть заявочные места. Вопрос будет решаться с руководителем клуба», – отметил наставник южан.

    Источник: ФНЛ

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    04.08.2015 13:57
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