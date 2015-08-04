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    ЦСКА вылетел в Прагу на ответный матч со «Спартой»

    Сегодня из аэропорта «Шереметьево» ЦСКА вылетел в Прагу на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты», сообщает официальный сайт красно-синих.

    На игру армейцы отправились в следующем составе:
    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
    Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин;
    Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Роман Еременко, Бибрас Натхо, Зоран Тошич, Дмитрий Ефремов, Александр Цауня, Александр Головин;
    Нападающие: Ахмед Муса, Карлос Страндберг, Кирилл Панченко.
    Напомним, в первой встрече был зафиксирован ничейный результат (2:2). Ответный матч состоится 5 августа.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.08.2015 12:47
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    anton_ayvazov
    1438682327
    ЦСКА всё равно победит.ВСю жизнь болею за красно-белых.
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    ПФК ЦСКА Моscow
    1438686413
    удачи!!!!!
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    Прохорович
    1438687348
    Победа Будет за СПАРТОЙ!
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    Jack Frost
    1438694122
    читаю: \"ЦСКА вылетел...\". И думаю: когда они уже успели вылететь из очередного турнира? Дочитываю до конца - от сердца отлегло. Не вылетели ПОКА. Удачи им!
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    "-cska-"
    1438695446
    Все будет отлично. ЦСКА выиграет.
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    ФК Зенит всея Руси
    1438696159
    Удачи.
    Ответить
    бомбардирушка
    1438696925
    удачи ЦСКА !!!!!!!!! удача как никогда вам нужна !!!!!
    Ответить
    ologreds
    1694997478
    numo437761
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