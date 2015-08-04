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    Асатиани: «Быстрее Смольникова только истребитель»

    Бывший игрок «Локомотива» Малхаз Асатиани рассказал, что после завершения карьеры в 2010 году отдыхает от футбола в Грузии, но поддерживает связь с некоторыми партнерами по команде, в том числе и с защитником «Зенита» Игорем Смольниковым.


    «Смольникова я помню еще молодым. Поддерживал его. О нем говорили как о талантливом парне с большим будущим, но долго он не мог найти, что называется, своe. Взяли его из «Торпедо». Когда увидел его на поле, то подумал, что у парня хороший шанс. Быстрее него был только истребитель. Мы с ним общались, я старше него на семь лет, но в дружбе возрастной разницы нет.

    К нам он пришел полузащитником. Главным для меня в «Локомотиве» было играть. Неважно где – в обороне, в атаке. О том же говорил и Смольникову, но поначалу его не воспринимали защитником. Это позднее представления о фланговой игре начали меняться. Помните, сколько разговоров было вокруг перевода Юрия Жиркова из одного из лучших атакующих игроков ЦСКА в левые защитники сборной России», – сказал Асатиани

    Источник: Р-Спорт

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    04.08.2015 11:17
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    Комментарии (2)
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    ФК Зенит всея Руси
    1438695999
    Ну, значит так.
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    ologreds
    1694997480
    numo437751
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