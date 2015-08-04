Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Бубнов: «Народ пойдет на такой «Спартак»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Спартака» в матче 3-го тура РПФЛ с «Рубином».

    «Сравните игру «Локомотива» с «Динамо» и «Спартака» с «Рубином». В дерби была скукотища, а на «Открытие Арене» очень зрелищный футбол.
    За счет чего? Большинство наших клубов обороняются не качеством, а количеством. Поэтому вперед большими силами идти они боятся. В этом случае тяжело показывать зрелищный футбол. «Спартак» делать этого не боится, отряжая вперед, по сути, пять человек — три нападающих Зе Луиш, Мовсисян, Промес и под ними Широков с Поповым. Они оба креативные полузащитники, но я говорил раньше, что в этом случае «Спартак» потеряет в прессинге и в отборе мяча, потому что они этого делать не любят.

    В общем, Аленичев только в начале пути. Когда Бесков пришел в этот клуб, то сначала тоже футбол немного унылый такой, пока игроки привыкали к требованиям, зато потом произвел ажиотаж. Сейчас примерно то же самое происходит. Главное, что повысилась зрелищность. Народ валом пойдет на такой «Спартак». Да и соперник будет играть в атаку, потому что против такого футбола надо что-то противопоставлять» – сказал Бубнов.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    mdu86
    1438670462
    Ну раз Бубнов сказал,так тому и быть!
    Ответить
    slavа0508
    1438674199
    Бубен знает!!!Так значит и будет до первого места наврятли дотянем а вот первое место по посещаемости навернека наше
    Ответить
    Sutura
    1438675164
    Спасибо Бубнов, без тебя было бы скучно!
    Ответить
    Red-белый
    1438675655
    Бубнов впервые что то такое слышу от тебя!!!
    Ответить
    piper65
    1438682362
    да, игра была веселая - гораздо веселее чем при Якине. и такая типично спартаковская - атаковали, победили, могли и проиграть 1-2, могли и выиграть 3-0. и нужно отметить, что работы еще \"вагон и маленькая тележка\" - выходы \"3 в 2\" нужно реализовывать, нормальная команда такого не простит
    Ответить
    alex48
    1438803766
    На СПАРТАК всегда народ пойдёт!
    Ответить
    ologreds
    1694997480
    numo437741
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+