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    • Палкин: «Вопрос с Фредом может рассматриваться до середины октября»

    Палкин: «Вопрос с Фредом может рассматриваться до середины октября»

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин прокомментировал телеканалу «Футбол 1» ситуацию с допингом-пробой Фреда.


    «Пока комментировать нечего. Мы ждем бумаги с УЕФА по данному вопросу. Более того УЕФА не будет выносить уровень дисквалификацию, они прояснят ситуацию по дальнейшим играм Фреда. Его вопрос может рассматриваться до середины октября, но нам надо понимать, что делать с футболистом до этого момента», – сказал Палкин.

    Ранее Фред и Бразильская конфедерация футбола получили от WADA результаты допинг-пробы В. Она подтвердила наличие в организме футболиста запрещенных веществ, которые выявила проба А.
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    Источник: UA-Футбол

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    04.08.2015 07:19
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