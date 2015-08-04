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    Рыжиков: «За стартовый отрезок нам двойка»

    Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков объяснил, почему команда проиграла в матче 3-го тура РФПЛ с московским «Спартаком» (1:0).
    «У нас не было установки играть от обороны, перед матчем мы хотели отвечать атакой на атаку. Но «Спартак» гораздо больше владел мячом. Может быть, «красно-белые» по этому показателю и переиграли нас, но по моментам вышла ничья.
    С выходом Зе Луиша нам стало сложнее. «Спартак» разыграл хорошую комбинацию, благодаря которой забил. Будем разбирать эпизод, смотреть на наши ошибки. За стартовый отрезок нам двойка, но от игры к игре прибавляем. В матче с «Амкаром» создали два момента, сегодня – уже три.
    Игра Лемоса? Видно, что он старается, хорошо оснащен технически, здорово пасует. Видно, что из него и Кверквелии могут вырасти сильные центральные защитники», — заявил Рыжиков.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2015 01:00
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