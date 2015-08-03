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    • Агент Игуаина: «Гонсало отклонил предложение о продлении контракта»

    Агент Игуаина: «Гонсало отклонил предложение о продлении контракта»

    Николас Игуаин, брат и представитель форварда «Наполи» Гонсало Игуаина, заявил, что форвард сборной Аргентины в настоящий момент не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2018 году.
    «У нас была встреча с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом 10 дней назад в Венеции. Мы о многом поговорили. Он предложил продлить контракт на один год, но по нашему мнению с этим пока что стоит повременить.
    Предложенный контракт не отличался от текущего ничем, кроме срока, поэтому мы не стали его рассматривать. Мой брат будет счастлив отработать нынешний контракт до конца.
    Это может кого-то удивить, но топ-клубы с нами не контактировали, по крайней мере я ни с кем не разговаривал», — констатировал брат футболиста.

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    Источник: Goal.com

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    03.08.2015 23:47
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    Комментарии (7)
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    mdu86
    1438634940
    Да этого ещё контракта 3 года,а они уже продлевать собрались
    Ответить
    Кукуха
    1438635126
    Ещё бы контактировали, после такого КА...
    Ответить
    Br00kLyN-07
    1438657715
    komu on nujen voobwe
    Ответить
    Protosser
    1438665691
    На Родину, в лес захотелось..
    Ответить
    dzvinka
    1438667829
    дык карьеру же завершать хотел если Днепр не пройдет)))
    Ответить
    anton_ayvazov
    1438682448
    Да это он просто набивает себе цену))
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    ologreds
    1694997482
    numo437713
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