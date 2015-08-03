Агент Игуаина: «Гонсало отклонил предложение о продлении контракта»

Николас Игуаин, брат и представитель форварда «Наполи» Гонсало Игуаина, заявил, что форвард сборной Аргентины в настоящий момент не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2018 году.

«У нас была встреча с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом 10 дней назад в Венеции. Мы о многом поговорили. Он предложил продлить контракт на один год, но по нашему мнению с этим пока что стоит повременить.

Предложенный контракт не отличался от текущего ничем, кроме срока, поэтому мы не стали его рассматривать. Мой брат будет счастлив отработать нынешний контракт до конца.