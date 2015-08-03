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    Полузащитник «Флуминенсе» перейдет в «Барселону»

    Полузащитник «Флуминенсе» Жерсон, которому в мае этого года исполнилось 18 лет, должен подписать контракт с испанской «Барселоной». В ближайшее время игрок молодежной сборной Бразилии должен поставить подпись под контрактом, а стоимость его трансфера составит 12 миллионов евро. Сообщается, что ради каталонской команды Жерсон отказался от перехода в «Рому», которая готова была заплатить за него на 3 миллиона больше.

    Напомним, что в настоящее время «Барселоне» запрещено регистрировать новых игроков, и ближайший официальный матч новички клуба смогут сыграть не раньше 1 января 2016 года.

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    Источник: Sport.es

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    03.08.2015 23:22
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    Комментарии (6)
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    Кукуха
    1438633455
    Поглядим на юный талант.. через полгода.
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    mdu86
    1438634114
    12 миллионов-это очень даже приличная сумма за 18-летнего игрока. Наверное второй Неймар или Месси!
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    AK--47
    1438634148
    Я думаю и в нашей стране немало талантливых футболистов просто свои не замечают и другие не берут.
    Ответить
    AK--47
    1438634265
    В нашей стране тоже немало талантливых футболистов просто свои не замечают и другие не берут.
    Ответить
    AK--47
    1438634507
    Главное чтоб команде помог, на бразильском рынке немало таких талантливых футболистов за большие деньги, ну так конечно не всем быть мировыми звездами.
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    ologreds
    1694997482
    numo437711
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