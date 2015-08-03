Полузащитник «Флуминенсе» перейдет в «Барселону»

Полузащитник «Флуминенсе» Жерсон, которому в мае этого года исполнилось 18 лет, должен подписать контракт с испанской «Барселоной». В ближайшее время игрок молодежной сборной Бразилии должен поставить подпись под контрактом, а стоимость его трансфера составит 12 миллионов евро. Сообщается, что ради каталонской команды Жерсон отказался от перехода в «Рому», которая готова была заплатить за него на 3 миллиона больше.

Напомним, что в настоящее время «Барселоне» запрещено регистрировать новых игроков, и ближайший официальный матч новички клуба смогут сыграть не раньше 1 января 2016 года.



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