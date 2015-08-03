Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Источник: Ди Мария согласовал контракт с «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ», сообщает AP.

    Ди Мария в ближайшие часы пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под контрактом. Официально о сделке должно быть объявлено на этой неделе.

    Напомним, что полузащитник сборной Аргентины перешел в команду Луи ван Гаала год назад, но не смог показать своей лучшей игры в дебютном сезоне на «Олд Траффорд».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Кукуха
    1438632324
    Жаль, очень жаль...
    Ответить
    mdu86
    1438633924
    Может в ПСЖ заиграет и покажет свой прежний уровень. В МЮ мягко говоря ему этого не удалось!
    Ответить
    Chelsea-1985
    1438639891
    Да,очень жаль...
    Ответить
    Gringo
    1438640619
    Хоть он мне не особо нравился в Реале, но за него он играл лучше, удачнее чем в Манчестере...
    Ответить
    ologreds
    1694997482
    numo437705
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+