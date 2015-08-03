Источник: Ди Мария согласовал контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ», сообщает AP.



Ди Мария в ближайшие часы пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под контрактом. Официально о сделке должно быть объявлено на этой неделе.

Напомним, что полузащитник сборной Аргентины перешел в команду Луи ван Гаала год назад, но не смог показать своей лучшей игры в дебютном сезоне на «Олд Траффорд».



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