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    • Георгиев: «Самое обидное, что три матча кряду не можем забить»

    Георгиев: «Самое обидное, что три матча кряду не можем забить»

    Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», но посетовал на плохую реализацию моментов.
    «В первом тайме мы полностью закрыли игру «Спартака», во втором — создавали опасные моменты. Мы играли на контратаках, и если бы реализовали свои моменты, то игра пошла бы по-другому. Самое обидное, что мы уже три матча кряду не можем забить.
    В чемпионате пока выглядим неудачно, до той игры, которую нам нужно показывать, еще далеко. Но с каждым матчем «Рубину» все лучше и лучше», — заявил Георгиев.

    Напомним, что «Рубин» в настоящее время занимает последнее место в Чемпионате России после трех поражений подряд.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2015 22:26
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    Комментарии (3)
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    mdu86
    1438630163
    Вот-вот,а Штурму 3 забили и ещё могли! Парадокс
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    mdu86
    1438630396
    Непривычно видеть Рубин на последнем месте в турнирной таблице с нулём очков и нулём забитых мячей! Не их это место!
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    ologreds
    1694997482
    numo437702
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