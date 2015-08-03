Георгиев: «Самое обидное, что три матча кряду не можем забить»

Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», но посетовал на плохую реализацию моментов.

«В первом тайме мы полностью закрыли игру «Спартака», во втором — создавали опасные моменты. Мы играли на контратаках, и если бы реализовали свои моменты, то игра пошла бы по-другому. Самое обидное, что мы уже три матча кряду не можем забить.