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    • Кураньи: «В Бундеслиге «Динамо» боролось бы за пятое место»

    Кураньи: «В Бундеслиге «Динамо» боролось бы за пятое место»

    Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи, длительное время выступавший за московское «Динамо», рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
    – Что думаете о российской лиге?
    – Мы хорошо играли в футбол. В том числе и в Лиге Европы. Вообще, выступал за сильную команду. Думаю, футбол в России очень хорош. Конечно, он совсем другой, чем в Германии, но, повторяю, тоже хорош.
    – Если у немецкого футболиста будет предложение из российского клуба, что ему порекомендуете?
    – Если все условия подходят, всегда буду советовать переезжать в Россию. Это интересная страна, там много симпатичных приятных людей.
    – Каково первое впечатление от тренировки в Германии после России?
    – Она здесь, естественно, другая. Но в России занятия тоже напряженные. Так получилось, что у меня был более длинный отпуск, чем обычно, в ходе его я провел немало индивидуальных тренировок. Сейчас снова работаю с командой. По части подготовки ребята на парочку недель впереди, и я должен их догнать. А это значит – много работать.
    – Какую позицию в турнирной таблице занимало бы московское «Динамо», играй оно в Бундеслиге?
    – Думаю, команда боролась бы за пятое место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 19:39
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    Комментарии (8)
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    Анжи_Монако_05
    1438620880
    Второй бундеслиги.
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    ДСА
    1438621351
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    AlexKein
    1438624637
    За выживание максимум
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    Raulya
    1438625084
    Какое 5 место??? Они в нашем чемпионате не могут его занять...в бундес лиге тем более...максимум 12
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    Кукуха
    1438627571
    В десятке.
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    AK--47
    1438632046
    В Динамо происходят изменения, поэтому тяжело набрать оптимальный состав,тот же Кураньи ушел и возникли проблемы с центрфорвардом.
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    ologreds
    1694997484
    numo437686
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