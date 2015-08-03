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    Допинг-проба «В» Фреда оказалась положительной

    В понедельник стало известно, что вторая допинг-проба игрока донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фреда дала положительный результат. Это значит, что футболист действительно принимал запрещенные препараты. Об этом поведал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.
    Теперь клуб ждет официальных документов по этому вопросу от УЕФА.

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    03.08.2015 18:08
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    Комментарии (6)
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    shinnik
    1438615017
    В Удельной все туалеты заняты.
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    Костя-ФК Барселона
    1438615263
    Уууууу
    Ответить
    Кукуха
    1438627767
    Жаль, но в борьбе "все" средства хороши...
    Ответить
    mdu86
    1438635125
    Я скажу ему этот допинг особо то не помогал!
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    ologreds
    1694997484
    numo437677
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