Допинг-проба «В» Фреда оказалась положительной

В понедельник стало известно, что вторая допинг-проба игрока донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фреда дала положительный результат. Это значит, что футболист действительно принимал запрещенные препараты. Об этом поведал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.





Теперь клуб ждет официальных документов по этому вопросу от УЕФА. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!