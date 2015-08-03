Карпин дал прогноз на игру «Спартак» - «Рубин»

Главный тренер армавирского «Торпедо» (ранее — московского «Спартака») Валерий Карпин дал прогноз на встречу третьего тура РФПЛ своей бывшей команды против казанского «Рубина».





«Спартаку» нужна домашняя победа. С «Уфой» не совсем все получилось. Но удалось взять три очка на выезде в Краснодаре. Что касается «Рубина», то он пока неудачно выступает. Казанцы начали сезон с двух поражений подряд. Я думаю, что им трудно рассчитывать на очки в выездной игре со «Спартаком». Не думаю, что в начале сезона усталость может помешать «Рубину». Матч играется в понедельник, а не в воскресенье. Если бы «Рубин» играл через два дня на третий, было бы тяжелее. А тут все-таки через три дня на четвертый. Не думаю, что с физикой у казанцев возникнут проблемы. Они могут возникнуть в других аспектах. Я думаю, что в этой встрече логично поставить на «Спартак», он победит со счетом 2:1», - заявил Карпин. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!