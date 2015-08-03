Шмаров дал прогноз на матч «Спартак» – «Рубин»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров дал прогноз на понедельничный матч красно-белых в рамках третьего тура РФПЛ против казанского «Рубина».
«В сегодняшнем матче я жду победы от красно-белых. Сложно сказать, кто в этом матче фаворит, ведь «Спартак» — это непредсказуемая команда. Будем надеяться, что под руководством Дмитрия Аленичева футболисты обретут уверенность и начнут стабильно выигрывать. Что касается «Рубина», то мне очень понравилась игра казанцев в Австрии. Подопечные Рината Билялетдинова действовали слаженно и интересно. Хотя в национальном первенстве команда из Казани стартовала очень неудачно.
Недавно Динияр Билялетдинов перешел из «Спартака» в «Рубин». Уверен, что в этом матче он будет максимально мотивированным. По матчу со «Штурмом» было видно, что пока он не набрал нужную форму. Не удивлюсь, если в сегодняшней игре он появится только во втором тайме. Однако настрой у Билялетдинова будет запредельный. Ему есть что доказать «Спартаку». Мне кажется, что зрители сегодня увидят голы с обеих сторон. Поставлю сегодня на победу «Спартака» со счетом 2:1», — сказал Шмаров.
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