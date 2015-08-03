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    Драгович: «Переговоров за спиной «Динамо» не веду»

    Защитник киевского «Динамо» Александар Драгович прокомментировал слухи о своих переговорах о переходе в какой-либо другой клуб.
    «У меня контракт с «Динамо», и я должен жить интересами своей команды. Сейчас у меня в голове желание достойно выступить с командой в ЛЧ, а также в украинских турнирах. А если будет серьезное предложение от топ-клуба, то думаю, что президент «Динамо» пригласит меня к себе в кабинет и мы решим мою дальнейшую судьбу. Так будет честно и правильно. Поверьте, что никаких переговоров за спиной «Динамо» я не веду. Слухам тоже поменьше верьте», – заявил австриец.

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    Источник: Сегодня.ua

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    03.08.2015 15:08
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    Комментарии (3)
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    nahan
    1438606099
    Быстро слушок прошел...
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    gооdbуegооdbоу
    1438608858
    в какой-либо другой клуб - это сильный слух
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    ologreds
    1694997486
    numo437656
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