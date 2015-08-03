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    Измайлов этим летом может завершить карьеру

    Агент бывшего полузащитника «Краснодара» Марата Измайлова Паулу Барбоза не исключил, что его клиент этим летом повесит бутсы на гвоздь.
    «Новостей пока нет. Предложения от клубов есть – от российского и из Саудовской Аравии. Но Марат думает. До конца заявки есть время. Не знаю, посмотрим... Он взял паузу. Марат сам должен принять решение. Захочет дальше играть – сделает выбор, нет – значит, нет… Ничего исключать нельзя», – заявил агент.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 14:39
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    Комментарии (6)
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    серИт
    1438605455
    в краснодар давай б ля а то загибаемся
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    nahan
    1438606013
    Травматичная карьера получилась у одаренного игрока.
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    MU10!!!
    1438606769
    Может и в Казахстане доиграть
    Ответить
    shinnik
    1438611738
    Постой.Не уходи.Мы ждали лета.Пришла зима.
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    ologreds
    1694997486
    numo437655
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