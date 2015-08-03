На матч «Рубина» в ЛЕ назначены израильтяне; на игру «Краснодара» – бельгийцы

Стали известны судейские бригады на ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Рубин» – «Штурм» (Австрия) и «Слован» (Словакия) – «Краснодар». В России отработают израильтяне под руководством Лирана Лиани, в Словакии — бельгийцы под предводительством Себастьяна Дельферьера.





Добавим, что первые игры завершились счетами 3:2 и 0:2 соответственно. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!