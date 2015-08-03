«Спарту» и ЦСКА рассудят итальянцы

Стала известна судейская бригада на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и московским ЦСКА. Главным арбитром будет Паоло Сильвио Маццолени, На линии ему помогут Лоренцо Манганелли и Фабио Галлони. Резервный — Андреа Джервазони.





Матч в Праге состоится пятого августа и начнется в 19:45 по Москве. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!