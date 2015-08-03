Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Де Хеа может стать игроком «Реала» уже на этой неделе

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа станет игроком мадридского «Реала» на этой неделе. В этом уверена испанская газета Marca.

    По информации издания, трансфер де Хеа в «Реал» состоится на этой неделе, еще до старта чемпионата АПЛ, в матче открытия которого 8 августа «МЮ» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом». Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал попросил руководство клуба как можно быстрее продать де Хеа.
    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 10:49
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Ангажемент
    1438589527
    Де Хер
    Ответить
    kirrik
    1438589688
    Пусть валит, иначе будет столько вокруг него негатива и давления, что он играть все равно не сможет и будет лавку полировать. Ромеро достойный вратарь и замена ДДХ. ДиМа тоже пущай валит, играет в свой балет в клубе самого слабого чемпионата из ТОП-7
    Ответить
    Morata29
    1438597854
    Де Хеа, сильно
    Ответить
    max23480
    1438598663
    Луи ван Гаал хочет побыстрей продать Де хеа, только потому, что хочет приобрести Бэйл'а и чтобы реал согласился, на этот трансфер им понадобился Де хеа, а так как Де хеа уже перейдёт в реал, добро пожаловать Гарэт Бэйл в МЮ.
    Ответить
    ПФК ЦСКА Моscow
    1438599769
    чувствую сорвется этот трансфер
    Ответить
    nahan
    1438602843
    Значит, сарафанное радио не врет...
    Ответить
    ode
    1438603805
    Еще один предатель убегает из рядов МЮ, скатертью дорога
    Ответить
    MU10!!!
    1438606271
    Жаль,отличный кипер
    Ответить
    mdu86
    1438607074
    Конечно же если играть не хочет,тогда нужно отпускать, а то ничего хорошего из этого не выйдет!
    Ответить
    ologreds
    1694997488
    numo437632
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+