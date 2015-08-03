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    • Ринат Ахметов: «Сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю»

    Ринат Ахметов: «Сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю»

    Президент донецкого «Шахтера» Ринат Ахметов рассказал о задачах команды на сезон. Президент подчеркнул, что второе место для команды будет считаться поражением.

    «В этом сезоне Суперкубок мы уже выиграли. Остаются чемпионство, Кубок, и, самое главное, нам нужно попасть в групповой этап Лиги чемпионов и демонстрировать яркую, красивую, содержательную игру.

    Я считаю, что сегодняшний «Шахтер» – это самый сильный «Шахтер» за всю его историю. Очень плохо, что мы не стали чемпионами. Я не хочу сейчас говорить, что на это есть причины. Мы хотим побеждать, мы хотим побеждать. Несмотря на то что мы будем играть в сложных и неравных условиях, мы все равно хотим побеждать. И будем ставить перед собой цель выиграть чемпионство. Второе место для нас – поражение», – приводит слова Ахметова официальный сайт «Шахтера».
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    Источник: ФК «Шахтер»

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    03.08.2015 10:38
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    Комментарии (5)
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    Зенит 2015
    1438589011
    Неравные условия это что? Вооружение хуже? Так давно нужно было налоги в ДНР платить, глядишь и всё нормально с оружием бы было.
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    Red-White Sakhalin
    1438589116
    Шахта в европе нормально смотрится, хотя за укр. чемпом не следил.
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    VIPded
    1438589499
    После распродажи? Сомнительно как-то...
    Ответить
    nahan
    1438602880
    Шахтер силен даже после продажи нескольких ключевых игроков.
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    ologreds
    1694997488
    numo437631
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