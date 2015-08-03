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    Александр Бубнов: «Спартак» с трудом, но победит «Рубин»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 3-го тура РПФл между «Спартаком» и «Рубином». Поединок состоится сегодня на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи в 19.00 мск.


    «Спартаку» будет трудно, но красно-белые фавориты. «Рубин», хоть и выиграл в Австрии, потратил много сил и вряд ли полноценно восстановится. К тому же не сыграет основной центральный защитник Соломон Кверквелия, удалившийся в прошлом туре. Прогноз – 2:0, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.ru.

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    Источник: Sportbox.ru

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    03.08.2015 08:37
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    proеzd2
    1438583990
    всё просчитал Бубнов, но игра думает иначе.
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    Cergei.
    1438584691
    Александр!Вы еще не проснулись?опять ошибка будет!Как с Локомотивом и Динамо.там была ничья!А,тут Спартак проиграет сегодня.Никакой Аленичев не поможет сегодня!Победа будет за рубином!Максимум ничья
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    Боба32
    1438584697
    В любом случае посмотрим Спартак фаворит в этом матче!
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    Kvazik
    1438585235
    У Спартака после победы над Краснодаром пойдет подъем,уверенная победа Спартака
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    nahan
    1438585427
    Плохой прогнозист...
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    Петр19
    1438587377
    Правильно так и будет, широков забьет
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    alex-76
    1438587984
    1:2
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    alex-76
    1438588000
    1:2
    Ответить
    makkie
    1438588605
    Ой, не нравится мне, когда Спартак фаворитом безоговорочным считают перед матчем.. зачастую именно это и расхолаживает игроков, выходят сонными мухами и проигрывают(
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    ologreds
    1694997488
    numo437621
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