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    Гуарин хочет остаться в «Интере»

    Марсело Феррейра, агент полузащитника миланского «Интера» Фреди Гуарина, заявил, что его клиент не имеет намерений этим летом менять команду.

    «Могу сказать, что я не контактировал с «Ювентусом». Не знаю, говорили ли они с представителями «Интера», но со мной не связывались. Намерения Гуарина ясны. Он уважает клуб и тренера, хочет остаться и помочь «Интеру» выигрывать трофеи.
    У нас было предложение от «Фенербахче», но мы ответили отказом, а запрос из Саудовской Аравии даже не рассматривали. Повторюсь, Фреди хочет остаться в «Интере» и побеждать в футболке этой команды», – приводит слова Феррейры издание Fantagazzetta.
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    Источник: fantagazzetta.com

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    03.08.2015 07:27
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    Комментарии (3)
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    Juve1897
    1438582451
    Гуарин,не хочет выигрывать трофеи!))
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    nahan
    1438584859
    Пусть остается...
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    ologreds
    1694997488
    numo437614
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