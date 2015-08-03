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    Каррагер: «Венгер и Моуринью ненавидят друг друга»

    Бывший защитник английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на всеобщую шумиху о том, что тренеры лондонских «Челси» и «Арсенала» Жозе Моуринью и Арсен Венгер не пожали друг другу руку после воскресного матча за Суперкубок Англии (0:1).
    «Это рукопожатие никому не нужно. Если люди ненавидят друг друга, то зачем притворяться? Португалец даже взгляда на оппонента не поднял в подтрибунном помещении», – написал Каррагер в социальной сети «Твиттер».

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    Источник: Twitter

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    03.08.2015 01:25
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    Комментарии (9)
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    Костя-ФК Барселона
    1438555178
    Это после прошлогоднего матча, наверно
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    Фиорито
    1438560071
    Можно сказать, что Венгер и Маур 2 великих тренера, но не более чем Пеп.
    Ответить
    CSKA75875
    1438561732
    Всему вина Фабрегас(
    Ответить
    Aza23becks
    1438567864
    Чех 1 - Жозе 0
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    neomessi
    1438585646
    Команда Арсена отличную игру показывают, думаю это не последняя победа над Челси.
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    dzvinka
    1438589005
    оратор столько ораторствувал, а тут его взяли да нагибнули.
    Ответить
    Azenkur
    1438612450
    Ну, Жозе себе очень многое позволяет, и ему это сходит с рук. При просмотре матча, искренне переживал именно за Арсена, по его взгляду было видно, как важен для него этот матч. У Жозе искры в глазах не было, как буд-то товарняк какой играть приехали. Канониров с победой, надеюсь в этом году нас порадуете и этот трофей будет не последним! Come on Arsenal!!
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    Mr Siberian
    1438630603
    Кто бы сомневался...
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    ologreds
    1694997490
    numo437605
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